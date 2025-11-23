Austria holt „wichtige“ drei Punkte – Atalan-Debüt verpatzt

Durchatmen bei der Wiener Austria: Vor allem dank eines überragenden Manprit Sarkaria konnte die Truppe von Coach Stephan Helm mit einem 3:2 bei Blau-Weiß Linz zum zweiten Mal in Folge in der Fußball-Bundesliga drei Punkte mitnehmen – und das vor den Augen von Neo-Sportdirektor Michael Wagner. Beim WAC gab es hingegen eine missglückte Premiere. Der neue Trainer Ismail Atalan verlor seine erste Partie mit 1:3 in Altach.

Der im Sommer von einem halbjährigen China-Gastspiel nach Österreich zurückgekehrte Sarkaria war nach seinem Tor gegen den GAK am 3. August zwölf Ligaspiele leer ausgegangen, nun beendete er diesen Negativlauf eindrucksvoll. Sowohl beim 0:1 (13.) als auch 1:3 (52.) stellte er seine Schuss- und Torjägerqualitäten unter Beweis. Tor Nummer drei hatte er zudem selbst mit eingeleitet, wie auch jene Situation, die zum von Johannes Eggestein verwandelten Elfmeter (45.+2) führte.

Doppelpacker Sakaria: „Die beiden Tore tun mir gut“

„Es waren zwei wichtige Tore, die tun mir gut und geben mir Selbstvertrauen, aber viel wichtiger sind die drei Punkte“, sagte der Matchwinner. Durch einen „anderen Fußball“ in China habe er sich an jenen in der Heimat erst wieder anpassen müssen. Helm schenkte ihm trotzdem immer wieder das Vertrauen und wurde nun dafür belohnt. „Manni gibt in jedem Training Vollgas und nimmt Feedback an. Ich hoffe, er macht so weiter“, erläuterte der Austria-Coach.

Dass neuerlich der spielerische Glanz fehlte, und man noch „nicht so sehr in den richtigen Flow reingekommen“ sei in dieser Saison, war für ihn verschmerzbar. „Unsere Mentalität, der Zusammenhalt, ist die Basis, dass wir Spiele gewinnen können. Wir sind uns nicht zu schade, dass wir uns bis zum Schluss voll reinwerfen. Es ist ein sehr wichtiger Dreier“, resümierte der 42-Jährige. Auch um Ruhe rund um den Club hineinzubringen. Mit Wagner hat Helm schon lange Gespräche geführt. Wie in der Vergangenheit ist er bezüglich einer guten Zusammenarbeit mit der Sportlichen Leitung „optimistisch“.

Mörec nach Niederlage gegen die Wiener Austria: „Sehr große Enttäuschung“

„Es ist viel passiert in letzter Zeit. Wir Spieler versuchen, das nicht zu sehr an uns ranzulassen. Weil wir Spieler können, nicht mitentscheiden, was oben passiert. Es war wichtig, den Fokus zu behalten und den Dreier zu holen“, sagte Goalie Samuel Sahin-Radlinger. Für die Linzer gab es dagegen zum fünften Mal in Folge nichts Zählbares. Die zehn Niederlagen nach 14 Partien sind genauso ein negativer Clubrekord wie die zehn Punkte. „Gefühlt schießen wir uns die Tore selber und laden den Gegner ein“, monierte BW-Linz-Trainer Mitja Mörec. Und Sportchef Christoph Schösswendter ergänzte: „So zu verteidigen, geht nicht.“

Aufgeben ist für Mörec, dem auch zwei sehenswerte Tore von Simon Seidl nicht halfen, jedenfalls „keine Lösung. Zusammenbleiben, kritisch sein, schärfere Gespräche. Ich bin nicht ratlos“, sagte der 42-Jährige. Laut Schösswendter wird Mörec auch im Kellerduell beim GAK kommenden Samstag „definitiv“ auf der Bank sitzen. In die Pflicht nahm er vor allem die Spieler, die „zum Teil naiv, fahrlässig“ agieren würden. „Da muss ich jeden einzelnen auffordern, sich an die Nase zu fassen.“

WAC-Coach Atalan: „…das muss ich der Mannschaft vorwerfen“

Keine Jubelstimmung gibt es auch beim WAC, dem der Ehrentreffer in Altach erst in der Nachspielzeit gelang. Atalan monierte vor allem, dass seine Spieler nach dem zweiten Gegentor „mental komplett nachgelassen“ haben. Er habe aber auch Gutes gesehen. „Die Phasen waren halt zu wenig. Diese Phasen müssen wir über 90 Minuten bringen, dann mache ich mir keine Sorgen um die Qualität der Jungs“, sagte der 45-jährige Deutsche im Sky-Interview.

Wirklich gefährlich wurden die Wolfsberger aber nicht. „In den entscheidenden Situationen müssen wir entschlossener sein“, gab sich Verteidiger Dominik Baumgartner selbstkritisch. Altach ließ wenig zu, die Abwehr um den 20-jährigen Filip Milojevic hielt die WAC-Offensive bestens in Schach. „Wenn du ohne Abwehrchef Benni Zech so stabil und kompakt verteidigst, spricht das für eine geschlossene Mannschaftsleistung“, freute sich Trainer Fabio Ingolitsch. Den Grundstein zum ersten Erfolg seit einem 1:0 gegen den LASK am 13. August legte Patrick Greil mit einem Doppelpack.

