Austria Klagenfurt bestätigt Abschied von zehn Spielern

Bei Austria Klagenfurt wird es nach dem Ende dieser Saison in der Fußball-Bundesliga personell einen Umbruch geben. Die Trennung von zehn Spielern gaben die Kärntner bereits vor dem letzten Spiel bei Meister Salzburg am Samstag in den Sozialen Medien bekannt. Demnach werden Alex Timossi Andersson, Lennart Moser, Patrick Greil, Ivan Saravanja, Florian Freissegger, Alexander Fuchs, Julian von Haacke, Darijo Pecirep, Benjamin Hadzic und Rajko Rep den Verein verlassen.

Bei Timossi Andersson und Torhüter Moser enden die Leihverträge mit Bayern München beziehungsweise Union Berlin, Mittelfeldspieler Greil wird wohl ablösefrei zu Rapid Wien wechseln. Im Fall von Rep wird das eigentlich noch bis Sommer 2023 laufende Arbeitspapier ein Jahr früher einvernehmlich aufgelöst. Die übrigen Profis erhalten keinen neuen Vertrag.

Weiterhin offen ist dagegen die Zukunft von drei Spielern, deren Verträge ebenfalls in diesem Sommer auslaufen: Herbert Paul, Tim Maciejewski und Florian Jaritz. „Wir sind daran interessiert, die Zusammenarbeit mit den Burschen fortzusetzen und haben ihnen Angebote vorgelegt. Jetzt liegt der Ball bei ihnen“, erklärte Sportdirektor Matthias Imhof.

