Austria Klagenfurt feiert Kantersieg in Dornbirn – auch Hartberg & WSG weiter

Austria Klagenfurt ließ bei Viertligist Admira Dornbirn in der ersten ÖFB-Cup-Runde nichts anbrennen und feierte beim 8:1 ein Schützenfest.

Beim Kantersieg in Dornbirn stand Routinier Marco Knaller (35) erstmals im Gehäuse der Austria, in der Liga hat weiter Philipp Menzel sein Stammleiberl. Die Elf von Peter Pacult erwischte durch das frühe 1:0 durch Neuzugang Christopher Wernitznig (2.) einen Start nach Maß und schoss gegen den Viertligisten dann Tor um Tor.

Den Vorarlbergern gelang das zwischenzeitliche 1:2, bis zur Pause führte der Bundesligist auch dank eines Doppelpacks von Christopher Cvetko aber schon 5:1. Nach Seitenwechsel trafen auch die eingewechselten Neuen Sinan Karweina und Jonas Arweiler.

WSG Tirol erst nach Verlängerung weiter

Die Wattener begannen am Neusiedler See mit Neo-Stürmer Lautaro Rinaldi. Der Argentinier hatte kurz vor der Pause die Führung des Bundesligisten am Fuß, torlos ging es in die Kabine. Die Burgenländer schnupperten an einer Überraschung, nachdem Stürmer Raul Bucur (62.) sie vorangeschossen hatte. Der Ausgleich fiel rasch: Debütant Nik Prelec bediente WSG-Abwehrchef Raffael Behounek, der auf 1:1 (70.) stellte. Die reguläre Spielzeit ging ohne weitere Treffer zu Ende, bei der WSG kam im Finish noch U19-Teamspieler Justin Forst für Rinaldi. Ein Wechsel, der sich bezahlt machen sollte. Der Angreifer dribbelte sich zum 2:1 (105.) und legte per Kopf nach (110.).

Hartberg schafft Aufstieg nach Rückstand

Hartberg lag im steirischen Duell mit DSV Leoben ebenfalls kurz in Rückstand. Thomas Hirschhofer (26.) brachte die Hausherren um Trainer Carsten Jancker voran. Ein Doppelschlag ebnete dem Erstligisten aber den Aufstieg. Okan Aydin (32.) und Jürgen Heil (35.) erzielten noch vor der Pause die Treffer zur Wende. Danach ließ Hartberg nichts mehr zu. Die Partie zwischen Dellach/Gail und dem Kapfenberger SV musste wegen Unbespielbarkeit des Platzes nach einem Regenschauer abgebrochen werden. Das Spiel wird neu angesetzt. Wie der Zweitligist mitteilte, wird voraussichtlich am kommenden Dienstag (19.30 Uhr) gespielt.

(APA)

Artikelbild: GEPA