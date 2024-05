Austria Klagenfurt hat den auslaufenden Vertrag mit Athletiktrainer Bernhard Sussitz bis 2026 verlängert. Das gaben die Kärntner am Dienstagvormittag bekannt. Das Trainerteam soll dem Verein zufolge auch in der kommenden Saison zusammenbleiben.

Das Quintett um Peter Pacult sowie Co-Trainer Martin Lassnig, Tormann-Trainer Marc Lamberger, Team-Manager Sandro Zakany und Sussitz soll die Austria auch in der kommenden Spielzeit in der ADMIRAL Bundesliga betreuen. Außerdem wird der Trainerstab ab der Sommervorbereitung noch um Physiotherapeut Leon Fian erweitert.

„Wir sind sehr froh darüber, dass unser eingespieltes Trainerteam in der aktuellen Konstellation zusammenbleibt. Unter der Führung von Peter Pacult liefert jeder Einzelne in seinem Bereich hervorragende Arbeit ab, sie ergänzen sich und passen auch menschlich wunderbar zusammen. So sind wir für die kommende Bundesliga-Spielzeit weiterhin optimal aufgestellt“, sagt Klagenfurts Geschäftsführer Sport Günther Gorenzel.

Klagenfurt setzt weiter auf Pacult und Co.

Seit Jänner 2021 ist Pacult Cheftrainer in Klagenfurt. Von Beginn an ist Assistent Lassnig an seiner Seite, der bereits unter Vorgänger Robert Micheu tätig war. Im Sommer 2022 kam der frühere Kickbox-Weltmeister Sussitz dazu. Vor Beginn der laufenden Saison komplettierte Lamberger, zuvor beim deutschen Drittligisten TSV 1860 München tätig, den Trainerstab.

Bereits im April hatte auch Team-Manager Zakany sein Arbeitspapier um weitere drei Jahre ausgeweitet, somit bleibt das Quintett rund um den Profikader der Klagenfurter zusammen. Gleiches gilt für die medizinische Abteilung mit den Ärzten Dr. Ernst Benischke und Dr. Helge Harmina sowie Physiotherapeutin Theresa Schmidt, die künftig Unterstützung durch Therapeut Fian erhält.

(SK Austria Klagenfurt) / Bild: GEPA