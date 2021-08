Austria Klagenfurt holt Ersatz für verletzten Moreira

Die Austria Klagenfurt verstärkt sich für den weiteren Verlauf der Saison mit Till Schumacher. Der 23-jährige Linksverteidiger stand zuletzt beim tschechischen Erstligisten Bohemians Prag unter Vertrag und erhält in Waidmannsdorf ein Arbeitspapier bis zum 30. Juni 2022. Damit reagieren die Verantwortlichen der Violetten auf den längerfristigen Ausfall von Maximiliano Moreira.

„Da sich Maxi verletzt hat und uns bis auf Weiteres fehlen wird, mussten wir schnell reagieren. Wir sind total froh darüber, mit Till Schumacher einen Spieler gefunden zu haben, der die Qualität hat, die Lücke in unserem Kader zu schließen. Er ist technisch und taktisch sehr gut ausgebildet worden, hat Herz und bringt PS auf den Platz. In dieser Situation ist er für uns eine optimale Lösung“, sagt Geschäftsführer Sport Matthias Imhof.

Aus der Jugend von Rot-Weiß Essen war Schumacher zu Borussia Dortmund gewechselt, feierte mit der U17 und sogar als Kapitän mit der U19 an der Seite von Christian Pulisic (heute FC Chelsea) oder Jacob Bruun Larsen (TSG 1899 Hoffenheim) den Gewinn der deutschen Meisterschaft. Der damalige BVB-Coach Jürgen Klopp (FC Liverpool) beförderte den Linksfuß zu den Profis, berief ihn zur Saison 2017/18 sogar in das Aufgebot für die Champions League.

Nach 103 Spielen in der Junioren-Bundesliga, neun Partien in der UEFA Youth League und 16 Matches in der Regionalliga West wechselte der 1,77 Meter-Mann nach Tschechien zum FC Vysocina Jihlava, von dort ging es in die Hauptstadt zum FC Bohemians Prag, dessen Angebot der Vertragsverlängerung er in diesem Sommer ablehnte. Insgesamt 56 Mal lief Schumacher in Fortuna Liga auf, erzielte zwei Tore und bereitete fünf Treffer vor. Zudem stehen sieben Einsätze im DFB-Nachwuchs (U18 bis U20) zu Buche.

„Als die Anfrage aus Klagenfurt kam, habe ich keine Sekunde gezögert. Die österreichische Bundesliga ist ein sehr reizvoller Wettbewerb und die Austria ein Verein mit großen Ambitionen. Die Mannschaft hat in den ersten Spielen unter Beweis gestellt, dass sie mithalten kann und ich freue mich sehr darüber, jetzt ein Teil davon zu sein. Mein Ziel ist es, mich schnell zu integrieren, zu meinem Rhythmus zu finden und dem Team zu helfen“, blickt Schumacher voraus.

Text-Quelle & Foto: SK Austria Klagenfurt