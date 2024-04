Austria Klagenfurt testet koreanischen Junioren-Teamspieler

Der koreanische Junioren-Nationalspieler Min Young Lee wird in dieser Woche am Mannschaftraining von Austria Klagenfurt teilnehmen. Das teilte der Klub am Dienstag offiziell mit.

Der 19-jährige Mittelfeldspieler steht aktuell bei Yonsei University FC in Seoul unter Vertrag. Im vergangenen Sommer gab Lee sein Debüt für Koreas U18-Team.

„Min Young Lee ist ein junger, talentierter Spieler und wir nutzen die Gelegenheit, um uns den Burschen in Ruhe anzuschauen“, sagte Geschäftsführer Sport Günther Gorenzel zu der Personalie.

Bild: Austria Klagenfurt