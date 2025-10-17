Austria Klagenfurt und Kapfenberg teilen die Punkte
Absteiger Austria Klagenfurt ist in der 2. Fußballliga zum zweiten Mal in Folge ohne Sieg geblieben.
Am Freitag mussten sich die Kärntner in Kapfenberg mit einem 1:1 (1:0) zufriedengeben und liegen bei einem Spiel mehr bereits neun Punkte hinter Leader St. Pölten. Die Niederösterreicher empfangen um 20.30 Uhr (live ORF Sport+) Austria Lustenau. Austria Wiens Amateure arbeiteten sich indes mit einem 1:1 (0:0) gegen Stripfing punktegleich vor Klagenfurt auf Rang vier vor.
(APA) Foto: GEPA