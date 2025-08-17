Austria & Rapid im Einsatz Die ADMIRAL Bundesliga HEUTE LIVE bei Sky

Das Duell LASK gegen Austria Wien am Sonntag ab 16:50 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Außerdem am Sonntag: SK Rapid – SCR Altach und WAC – Blau-Weiß Linz live & exklusiv bei Sky

Die Sky Experten Hans Krankl aus Hütteldorf und Thomas Silberberger aus dem Studio

Streame die Spiele mit Sky X live!

Am dritten Spieltag der ADMIRAL Bundesliga dürfen sich Sky Seher:innen auf spannende Begegnungen freuen: Der LASK trifft in Linz auf die Wiener Austria, der SK Rapid empfängt den bislang ungeschlagenen SCR Altach in Hütteldorf. Mit Sky verpassen Fans kein Spiel ihres Lieblingsklubs und sind von der ersten bis zur letzten Minute hautnah dabei.

Der LASK empfängt Austria Wien am Sonntag live & exklusiv bei Sky Sport Austria

In der ADMIRAL Bundesliga steht das nächste spannende Duell an: Der LASK empfängt die Wiener Austria in Linz. Beide Teams rangieren derzeit in der unteren Tabellenhälfte – die Athletiker sogar noch punktelos am Tabellenende. Dieser Negativlauf soll nun gestoppt und die ersten Punkte der Saison eingefahren werden. Auch die Veilchen wollen nach der Niederlage gegen den WAC endlich ihren ersten vollen Erfolg feiern. Wem der Sieg gelingt, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen.

Zur selben Zeit trifft Rapid in Hütteldorf auf den SCR Altach. Die Vorarlberger sind mit zwei Siegen erfolgreich in die Saison gestartet und möchten ihre Serie fortsetzen. Auch das Team von Peter Stöger hat bislang sechs Punkte geholt und konnte zuletzt Meister Sturm besiegen. Wer seine Siegesserie ausbauen kann, ist live und exklusiv auf Sky Sport Austria 3 zu sehen.

In der dritten Sonntags-Partie empfängt der WAC Blau-Weiß Linz. Nach dem Erfolg gegen die Wiener Austria möchte das Team aus dem Lavanttal nachlegen. Die Linzer hingegen sind noch punktelos und streben ihren ersten Zähler der Saison an. Dieses Match ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 zu sehen.

Ab 16:30 Uhr stimmen Moderatorin Constanze Weiss und Sky-Experte Thomas Silberberger die Zuschauer:innen auf einen spannenden Spieltag ein. Sky-Experte Hans Krankl meldet sich live aus dem Stadion in Hütteldorf. Die Einzelvorläufe für die Spiele starten jeweils zehn Minuten vor Anpfiff auf den Einzel-Feeds. Die Sonntags-Partien werden zudem in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 gezeigt.

Die 3. Runde der ADMIRAL Bundesliga live bei Sky:

Sonntag, 17. August 2025

16:30 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:50 Uhr

LASK – FK Austria Wien live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

SK Rapid – SCR Altach live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

RZ Pellets WAC – FC Blau-Weiß Linz live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Constanze Weiss

Sky-Experte (Stadion): Hans Krankl

Sky-Experte (Studio): Thomas Silberberger

Bild: GEPA