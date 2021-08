Austria-Trainer Schmid: „Mir ist schlecht, wenn ich auf die Tabelle schaue“

Rapid-Trainer Kühbauer zum Derby: „War nicht das große Spiel von beiden Mannschaften”

Marco Grüll: „Eine sehr zerfahrene Partie mit wenigen Chancen“

Goran Djuricin über seinen Ex-Klub: „Rapid hat mich im Stich gelassen“

Manuel Ortlechner zur Rückkehr von Andi Ogris: „Jeder weiß, was für ein Fußball-Verständnis und was für ein Auge er hat, diese ,Hidden Talents´ zu sichten, die sich auf den Fußballplätzen im Osten Österreichs tummeln“

Walter Kogler zum Derby: „Ein offenes Spiel, mit sehr vielen technischen Mängeln“

FK Austria Wien gegen SK Rapid Wien trennen sich im 333. Wiener Derby mit 1:1. Die wichtigsten Stimmen zur Partie bei Sky Sport Austria.

FK Austria Wien – SK Rapid Wien 1:1 (1:0)

Schiedsrichter: Harald Lechner

Manfred Schmid (Trainer FK Austria Wien):

…nach seinem ersten Derby: „Es war eine tolle Atmosphäre. Leider konnten wir unseren Fans keinen Sieg schenken. Vom Willen und dem Einsatz kann man der Mannschaft nichts absprechen. Es waren dann die technischen Mängel. Ein sehr zerfahrenes Derby. Nicht eines der Besten. Das Unentschieden geht so in Ordnung.“

…angesprochen auf die Tabellensituation: „Mir ist schlecht, wenn ich auf die Tabelle schaue. Die Leistungen waren trotzdem okay. Aber natürlich müssen wir punkten. Es ist eindeutig zu wenig.“

…angesprochen auf mögliche Transfers: „Man sieht, was Rapid in so einem Spiel nachlegen kann. Wir wechseln einen Jugendspieler für den anderen ein. Dass die Breite nicht da ist und dass es die finanzielle Situation im Moment nicht zulässt, ist klar. Wir werden natürlich versuchen, dass wir den Kader breiter aufstellen, weil es auch notwendig ist.“

…vor dem Spiel: „Wir versuchen das Spiel zu machen und Rapid unter Druck zu setzen.“

Manuel Ortlechner (Sportdirektor FK Austria Wien):

…zur Rückkehr von Andi Ogris und über seine Funktion: „Der Andi wird im Scouting angesiedelt sein. Jeder weiß, was für ein Fußball-Verständnis und was für ein Auge er hat, wie er Talente einschätzen kann, ohne dass er sie wochenlang begleiten muss. Er kann uns rasch eine gute Meinung mitteilen. Er ist topvernetzt und vor allem in der Lage, diese ,Hidden Talents´ zu sichten, die sich auf den Fußballplätzen im Osten Österreichs tummeln, die man vielleicht nicht so am Radar hat. Da kann er eine ganz wichtige Rolle einnehmen. (…) Ihn atmosphärisch wieder bei uns zu haben, erfüllt mich mit einem Lächeln.“

…angesprochen auf mögliche Transfers: „Es kann natürlich noch etwas passieren. Hängt auch oft davon ab, ob irgendwo anders ein Stein in Rollen kommt. Dann kann es was auslösen.“

…auf die Frage, wie viele Sponsoren die Insignia-Group schon gebracht hat: „Ich bin froh, dass ich für den sportlichen Flügel verantwortlich bin und nicht für den wirtschaftlichen.“

Dietmar Kühbauer (Trainer SK Rapid Wien):

…zum Spiel: „Es war nicht das große Spiel von beiden Mannschaften. Wir haben in unserem Spiel zu viele Ballfehler gemacht. Wir sind in der zweiten Halbzeit mit dem Tor zurückgekommen, waren dann schon die bessere Mannschaft, aber es war dann nicht so, dass wir die großen Chancen gehabt haben. Aber nach dem 13. Spiel muss ich die Mannschaft schon in Schutz nehmen. Sie waren wirklich schon am Limit. So müssen wir das 1:1 mitnehmen.“

…angesprochen auf die Länderspielpause: „Wir werden diese 10 Tage nutzen, um uns zu erholen.“

…vor dem Spiel: „Ein Spiel, das jeder gewinnen will. Es wird harte Arbeit, weil die Austria hat dasselbe vor.“

Paul Gartler (SK Rapid Wien):

…nach dem Derby: „Es war sehr zerfahren. Beide Mannschaften haben gut gekämpft. Bei uns hat man vor allem in der ersten Halbzeit gesehen, dass wir da noch vom Donnerstag viele Kräfte lassen haben. Leider für uns nur 1:1. Wir müssen den Punkt eh mitnehmen.“

Marco Grüll (SK Rapid Wien):

…nach dem Spiel: „Die Austria kann besser mit dem 1:1 leben als wir. Eine sehr zerfahrene Partie mit wenigen Chancen.“

…auf die Frage, warum es für ihn persönlich so gut läuft: „Wir spielen uns viele Chancen raus und dann ist es leichter, dass man ein Tor schießt. Hoffen wir, dass es so weitergeht.“

Goran Djuricin (ehemaliger SK Rapid-Trainer) vor dem Spiel im Videobeitrag:

…zur Abrechnung mit seinem Ex-Klub Rapid: „Es waren Sachen unter der Gürtellinie dabei – das darf sich Rapid nicht erlauben. Rapid hat mich im Stich gelassen. Nicht die jetzige Rapid, sondern jene Leute, die damals dort gearbeitet haben. Sie haben mich an vorderster Front hingeschickt und gesagt: ,Macht’s mit ihm, was ihr wollt’. Ich glaube, dass es teilweise auch Strategie war. Ich war halt der kleine unerfahrene No-Name bei Rapid.“

…über ein mögliches Tor seines Sohns Marco Djuricin: „Ich freue mich über jedes Tor von ihm, aber wenn es gegen Rapid wäre, würde ich mich um ein paar Prozent mehr freuen, muss ich zugeben.“

Walter Kogler (Sky Experte):

…nach dem Spiel: „Ein offenes Spiel, mit sehr vielen technischen Mängeln.“

…vor dem Spiel: „Derby ist ganz anders. Die ganze Stadt ist entweder für Rapid oder die Austria. Der, der gewinnt, hat für die nächste Zeit ein bisschen ein leichteres Leben und kann bis zum nächsten Derby den Mund etwas weiter aufmachen. Da ist auch gar nicht so wichtig, wie die Tabellensituation ist.“

…zum Spiel: „Es ist wie in einem Boxkampf. Am Ende will einer stehen und jubeln.“