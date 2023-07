Austria Wien vs. Sturm Graz heute live & exklusiv – „Sky Next Generation“ feiert Premiere

Zum Abschluss der 1. Runde in der ADMIRAL Bundesliga gastiert Vizemeister SK Sturm am Sonntag bei Austria. Neben der „regulären“ Übertragung ab 16 Uhr auf Sky Sport Austria 1 findet auf Sky Sport Austria 2 ab 16:15 die Österreich-Premier von „Sky Next Generation“ statt.

Streame das Spiel bequem mit dem SkyX-Traumpass!

Sky Next Generation – die Live-Sportübertragung für Kinder bei FK Austria gegen Sturm Graz

Im Rahmen des Sonntagsschlagers Austria Wien gegen SK Sturm Graz findet die Premiere von „Sky Next Generation“ in Österreich statt. Erstmalig wird Sky Österreich eine eigens auf Kinder ausgerichtete Live-Sportübertragung produzieren. Den Bundesliga-Hit zwischen Austria Wien und Sturm Graz werden dabei Lena (13 Jahre) und Jakob (10 Jahre), sowie Kamerakind Lilly (7 Jahre) begleiten. Unterstützt werden sie von Kommentator Otto Rosenauer & Field-Reporter Michael Ganhör. Los geht’s am Sonntag um 16:15 Uhr auf Sky Sport Austria 2. Moderatorin Constanze Weiss begrüßt die Zuschauenden an den Bildschirmen. Es folgt eine vielseitige Pre-Match Show mit Rubriken, die insbesondere Kinder ansprechen. Dabei gibt es unter anderem zahlreiche Einblicke hinter die Kulissen und Bilder aus der Kinder-Perspektive. Neuartige grafische Elemente in „Comic Style“ sorgen für den passenden Rahmen.



Die „reguläre“ Übertragung des Schlusspunkts der ersten Runde gibt es am Sonntag auf Sky Sport Austria 1. Können die Vizemeister aus Graz im ersten Saisonspiel überzeugen oder fährt die Wiener Austria einen Heimsieg ein? Das Duell der beiden Europacup-Starter gibt es ab 16:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1. Sky Experte Peter Stöger wird die Partie als Co-Kommentator begleiten.



Sonntag, 30. Juli 2023



16:00 Uhr:

FK Austria Wien – SK Puntigamer Sturm Graz, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1



Moderation: Johannes Brandl

Sky Experte: Peter Stöger