Austria Wien will WAC-Heimserie zum Saisonstart beenden

Die Wiener Austria möchte am Sonntag (ab 16:30 Uhr LIVE & EXKLUSIV auf Sky Sport Austria) zum Bundesliga-Auftakt die Heimserie des WAC in der Lavanttal Arena beenden.

Die Wolfsberger sind in der Liga zu Hause seit acht Spielen ungeschlagen, in den jüngsten vier Auftritten vor eigenem Publikum gab es keinen Gegentreffer. Zu verdanken haben sie diese Entwicklung auch Trainer Thomas Silberberger, der den Karren bei den Kärntnern im Saisonfinish aus dem Dreck gezogen hat. „Wir wollen natürlich unsere vorhandene Aufbruchstimmung noch maximieren“, betonte der Tiroler. Die Vorbereitung sei „sehr gut“ gewesen. Auch deshalb hoffe man, die Austria schlagen zu können.

Silberberger: „Es wird ein richtig cooles Match“

Eine leichte Aufgabe dürfe man im zweiten Pflichtspiel nach dem 5:1 im ÖFB-Cup bei Lauterach keinesfalls erwarten. „Uns erwartet ein attraktiver Gegner, der zwei Pflichtspiele mehr in den Beinen hat und schon tolle Leistungen gezeigt hat. Ich glaube, es wird ein richtig cooles Match“, sagte der 53-Jährige. Die beiden Europacup-Spiele der Wiener gegen Liepaja wurden genau unter die Lupe genommen. Personell werden sich die Favoritner allerdings anders präsentieren als beim 3:1-Sieg am Donnerstag im Rückspiel gegen die Letten in der Generali Arena.

„Am Sonntag müssen wir schauen, dass wir unsere besten Spieler auf den Platz bringen, es ist kein Geheimnis, dass uns das deutlich mehr Stabilität gibt“, sagte Austria-Trainer Stephan Helm. Ein Erfolg würde für eine gelungene Generalprobe für das Donnerstag-Europacup-Hinspiel in Ploiesti gegen Beitar Jerusalem sorgen. „Am Sonntag wartet ein ganz anderes Spiel, da wird die Qualität eine andere sein. Wir müssen schauen, unser Spiel so gut als möglich auf den Platz zu bringen“, sagte Kapitän Manfred Fischer. Vergangene Saison gewann der WAC beide Ligaspiele gegen die Austria. Die hatte dafür 2012 (1:0) und 2015 (2:0) die Oberhand behalten, als die beiden Teams auch in der 1. Runde auf Kärntner Boden aufeinandertrafen.