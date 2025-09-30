Austria-Youngster erstmals in ÖFB-U21-Kader einberufen

Sanel Saljic von der Wiener Austria ist erstmals in den Kader der österreichischen Fußball-U21-Nationalmannschaft berufen worden.

Der Offensivspieler lieferte zuletzt bei der Wiener Austria überzeugende Leistungen ab. Außerdem holte Coach Peter Perchtold auch Jacob Hödl von Sturm Graz neu ins Aufgebot. Auch WAC-Stürmer Erik Kojzek steht erstmals im U21-Kader. Der 19-Jährige ist erstmals seit seinem Nationenwechsel für Österreich spielberechtigt.

Die ÖFB-U21-Auswahl spielt im Rahmen der EM-Qualifikation am 10. Oktober auswärts gegen Dänemark und vier Tage später in Linz gegen Wales.

(APA) / Bild: Imago