Die Austrian Golf Open sind 2025 wieder ein Fixtermin auf der höchsten europäischen Tour.

Am Golfclub Gut Altentann in Henndorf am Wallersee (29. bis 1. Juni) wird die 23. Auflage von Österreichs traditionellen Golf Open stattfinden, erstmals seit 2021 – damals kurzfristig während der Pandemie in Atzenbrugg – wieder als Teil der DP World Tour.

(APA) / Artikelbild: GEPA