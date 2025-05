Austrian Open: Steinlechner greift nach seinem bisher größten Erfolg

Maximilian Steinlechner spielt als einziger österreichischer Golf-Profi beim Heimturnier der DP World Tour in Henndorf am Wallersee um eine Top-Platzierung und steht vor seinem größten Erfolg. Der 25-Jährige schaffte am Samstag bei den Austrian Alpine Open auf dem GC Altentann eine 64er-Runde (sechs unter Par) und geht als Siebenter in den Schlusstag. Matthias Schwab fiel weit zurück (57.), Bernd Wiesberger konnte sich nur leicht auf Platz 50 verbessern.

Steinlechner spielte eine Runde ohne Schlagverlust und mit sechs Birdies, er machte damit 21 Plätze gut. „Die letzten zwei Runden waren ziemlich solid, das macht schon Spaß. Heute habe ich ein paar Birdies gemacht, darauf aufbauen können, nie wirklich nachgelassen“, bilanzierte der Tiroler. Die Erwartungshaltung für morgen? „Es wird cool.“

Schwab und Wiesberger weit zurück

Weniger gut lief der Tag für die beiden anderen ÖGV-Golfer, die den Cut geschafft hatten. Wiesberger brachte eine Par-Runde (70) ins Clubhaus und geht mit eins unter Par und Rang 50 in den Sonntag. Ein Doppel-Bogey auf Bahn 16 verdarb dem 39-jährigen Burgenländer eine bessere Platzierung. Schwab war ex-aequo mit Steinlechner als 28. gestartet, verpatzte aber seine Runde mit sieben Bogeys und gesamt drei über Par (73). Der 30-jährige Schladminger büßte 29 Ränge ein und liegt gesamt bei Par.

Marcel Schneider führt auch nach dem dritten Tag das Feld an. Der Deutsche liegt nach einer 66 einen Schlag vor seinem Landsmann Nicolai von Dellingshausen, der dank eines Eagle am letzten Loch 65 notierte, und zwei Schläge vor dem Dänen Jeff Winther, der eine 62er-Runde spielte.

(APA) Foto: GEPA