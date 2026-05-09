Austrian Open: Suljovic in 2. Runde gegen Wade out

Mensur Suljovic ist am Samstag als letzter Österreicher bei den Darts-Austrian-Open in Graz ausgeschieden.

Der 54-Jährige unterlag in der 2. Runde dem als Nummer drei gesetzten Engländer James Wade mit 2:6. Mit diesem Resultat zu seinen Gunsten gegen den Schotten Cameron Manzies hatte Österreichs Aushängeschild tags zuvor in der Auftaktrunde noch für Begeisterungsstürme im Publikum gesorgt.

Zoran Lerchbacher verlor gegen den Schotten Peter Wright in der 1. Runde mit 2:6.

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