Auswärts in neuen Farben: Hartberg präsentiert Trikots für Bundesliga-Saison

Der TSV Hartberg präsentiert gemeinsam mit dem Ausrüster adidas und 11teamsports die neuen Trikots für die kommende Saison 2024/25.

Zuhause werden die Steirer den Vereinsfarben treu bleiben und in royalblau auflaufen.

In der Fremde spielt unser TSV in der kommenden Saison, die nächste Woche mit dem Cupspiel in Bischofshofen startet, in mint.

Die Heim- und Auswärtstrikots des TSV Hartberg für die Saison 2024/25:

Bilder: TSV Hartberg