Der TSV Hartberg präsentiert das neue Trikotset für die kommende Saison. Die Hartberger treten zuhause traditionell in blau an. Auswärts spielen die Oststeirer in orangen Trikots und Hosen, die Stutzen sind weiß.

Die neue „Wäsch“ gibt es auch als Merch-Trikot. Dabei ist nur Hauptsponsor „Egger Glas“ auf dem Trikot abgelichtet.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von TSV Hartberg Fußball (@tsvhartbergfussball)

Beitragsbild: GEPA