Auswärtsniederlagen für Kasper und Rossi in der NHL

Die in der National Hockey League (NHL) engagierten Österreicher haben am Mittwoch (Ortszeit) Niederlagen bezogen.

Der Kärntner Marco Kasper unterlag mit den Detroit Red Wings nach fünf Siegen in Folge in Buffalo den Sabres 2:4, der Vorarlberger Marco Rossi mit Minnesota Wild bei den New Jersey Devils 1:4. Rossi hatte das Spiel davor wegen einer Unterkörperblessur verpasst. Für Kasper geht es am Donnerstag bei den New York Islanders weiter.

HIGHLIGHTS | Buffalo Sabres – Detroit Red Wings 4:2 | Regular Season

(APA) Foto: Imago