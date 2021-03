Auswärtstrikots von Topklubs aus England und Spanien geleakt

via

via Sky Sport Austria

Die aktuelle Saison ist noch im vollen Gange. Aber im Netz sind bereits die ersten Trikots für die Spielzeit 2021/22 aufgetaucht. Sky Sport zeigt sie euch!

Atletico Madrid soll bei Auswärtsspielen in einem Dress in den Farben Marine und Pink auflaufen. Das geht aus einem Leak von Footyheadlines hervor. Das Jersey hat einen V-Kragen und die Logos sind in Rosarot gehalten. Auffällig ist ein grafisches Design im unteren linken Teil des Trikots.

Leicester City läuft auf fremdem Rasen in einem mintblauen Trikot auf. Der Kragen und die Logos sind schwarz. Ins Auge sticht insbesondere die Tartan-Grafik auf dem Dress.

Bild: Imago