Auswechslung im Finale: Messi-Trainer gibt Verletzungs-Update

Superstar Lionel Messi muss nach seiner im Finale der Copa America erlittenen Knöchelblessur pausieren. Laut ersten Informationen seines Clubs Inter Miami dürfte es sich aber nicht um eine schwerwiegende Verletzung handeln.

„Er ist mit dem Knöchel umgeknickt. Es werden weitere Tests gemacht, um die Schwere der Situation zu bestimmen“, sagte Inter-Miami-Trainer Gerardo Martino am Dienstag. Messi dürfte zumindest die beiden MLS-Spiele seines Clubs diese Woche verpassen.

Messi war beim 1:0-Finalsieg Argentiniens nach Verlängerung gegen Kolumbien am Sonntag in Miami bereits in der 66. Minute verletzt ausgetauscht worden. Der 37-Jährige hatte Tränen in den Augen, durfte sich danach aber über einen weiteren großen Titel freuen.

Für den achtmaligen Weltfußballer, mit seinem Land vor eineinhalb Jahren in Katar auch erstmals Weltmeister, war es der zweite beim Kontinentalturnier nach 2021. Bei Inter Miami ist Messi seit einem Jahr engagiert.

(APA)/Bild: Imago