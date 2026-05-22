Auszeichnung für „Unser Moment“ – Die Sky-Dokumentation über Österreichs U17-WM-Helden

Sky Dokumentation „Unser Moment – Die rot-weiß-roten U17-Helden bei der WM in Katar“ von Christoph Jochum als bester Videobeitrag ausgezeichnet

Auszeichnung unterstreicht Anspruch von Sky Sport Austria, Sportereignisse nicht nur live zu übertragen, sondern auch nachhaltig und erzählerisch aufzubereiten

Sky Sport Austria ist beim diesjährigen Sports Media Austria Preis für die Dokumentation „Unser Moment – Die rot-weiß-roten U17-Helden bei der WM in Katar“ in der Kategorie „Video“ mit großer Mehrheit auf den ersten Platz gewählt worden. Der Verein Sports Media Austria prämiert jährlich herausragende journalistische Leistungen im österreichischen Sportmedienbereich. Die Produktion von Sky-Filmemacher Christoph Jochum setzte sich dabei klar gegen die Mitbewerber durch und überzeugte Jury wie auch Vereinsmitglieder. „Unser Moment“ tritt nun zur großen Mitgliederwahl von Sports Media Austria an und kämpft mit drei weiteren Kategorien-Gewinnern um den Gesamtsieg.

„Unser Moment“ – Die Dokumentation über Österreichs U17-WM-Helden

Sie haben die Herzen der heimischen Fußballfans im Sturm erobert. Pokorny, Moser, Jozepovic, Ndukwe – die Namen der Helden der U17-WM sind nach ihrem Siegeszug in Katar, der erst im Finale gegen Portugal endete, landesweit bekannt. Sky Sport Austria widmet dem historischen Erfolg der Schützlinge von Teamchef Hermann Stadler die Dokumentation „Unser Moment – Die rot-weiß-roten U17-Helden bei der WM in Katar“. Gestaltet wurde die ausgezeichnete Produktion von Sky-Filmemacher Christoph Jochum („Leuchtend Schwarz“, „Ich bin Hans Krankl“), Slaviša Medić (Schnitt) und Paul Prinz (Kamera). Die Dokumentation entstand in enger Zusammenarbeit mit dem ÖFB, insbesondere Patrick Maurer und Philipp Sauer.

Mit der Auszeichnung würdigt Sports Media Austria insbesondere die journalistische Qualität, die inhaltliche Tiefe sowie die hochwertige Umsetzung der Produktion. Der Gewinn unterstreicht den Anspruch von Sky Sport Austria, Sportereignisse nicht nur live zu übertragen, sondern auch nachhaltig und erzählerisch aufzubereiten.

“Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung, die die journalistische Qualität der hochwertigen Doku würdigt. Nach dem knappen zweiten Platz für die Hans Krankl Doku ist der erste Platz nun eine besondere Anerkennung. Christoph Jochum ist ein herausragender Filmemacher, der für Sky Sport Austria seit Jahren großartige Dokumentationen realisiert und es versteht, den Sport sowie heimische Athleten auf ganz besondere Weise in Szene zu setzen“, so Uwe König, VP Sports Editorial von Sky Österreich.

„Ich freue mich riesig über den ersten Platz und die Anerkennung aus der Kollegenschaft. Die Arbeit mit der jungen, smarten U17-Mannschaft war eine großartige Erfahrung. Mein Dank gilt auch Sky Sport Austria, die solche Produktionen abseits der 90 Minuten ermöglichen und damit Raum für vertiefende sportjournalistische Arbeit schaffen“, so Christoph Jochum.