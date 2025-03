Auszeit beendet: Kroos kündigt Rückkehr an

Toni Kroos hat sich rund zweieinhalb Monate nach seinem Rückzug aus der Öffentlichkeit zurückgemeldet und sein Comeback auf dem Fußballplatz angekündigt. Demnach wird der 35-Jährige am 10. März zum Saisonstart der von ihm mitgegründeten Icon League in Düsseldorf auflaufen, für welches Team ließ die Kleinfeld-Liga in ihrem Ankündigungspost offen.

Kroos hatte kurz vor Weihnachten in seinem Podcast „Einfach mal Luppen“ angekündet, sich nach seinem Karriere-Ende im Sommer vorerst ins Privatleben zurückziehen zu wollen. „Ich möchte einfach mal für eine Zeit raus“, sagte der Weltmeister von 2014 damals.

Zuletzt postete Kroos Ende Februar auf Instagram Bilder aus den USA, wo er mehrere NBA-Spiele besuchte. Von „Kumpel“ Luka Doncic erhielt er ein Trikot der Los Angeles Lakers, nach dem Mega-Trade konnte sich Kroos als bekennender Fan der Dallas Mavericks einen Seitenhieb nicht verkneifen. „Ich würde dich immer noch lieber in einem blauen Trikot sehen“, schrieb Kroos unter den Beitrag.

Nun kündigte er mit einem Video sein Comeback an. „Sehen immer noch gut und bereit aus“, schrieb der sechsmalige Champions-League-Sieger unter ein Video mit seinen Fußballschuhen. Im Sommer hatte Kroos seine aktive Karriere nach der Heim-EM und dem Aus im Viertelfinale gegen Spanien beendet.

(SID) / Artikelbild: Imago