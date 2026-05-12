Avalanche nur einen Sieg von Playoff-Halbfinale entfernt

Die Colorado Avalanche benötigen in den NHL-Playoffs nur noch einen Sieg für die Halbfinal-Qualifikation.

Sie gewannen am Montag bei den Minnesota Wild mit 5:2 und führen in der „best of seven-Serie“ mit 3:1. Minnesota bräuchte nun also drei Siege in Folge gegen das beste Team der regulären Saison, um doch noch ins Halbfinale einzuziehen. Die Avalanche indes könnten den Aufstieg in der Nacht auf Donnerstag in der heimischen Arena klarmachen.

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