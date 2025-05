Bänderverletzung: Stiller-Einsatz im DFB-Pokalfinale fraglich

Der VfB Stuttgart darf auf einen Einsatz des verletzten Nationalspielers Angelo Stiller im DFB-Pokal-Finale am 24. Mai hoffen. Wie der deutsche Fußball-Bundesligist am Montag mitteilte, habe der 24-Jährige eine Bänderverletzung im Sprunggelenk erlitten. „Wir haben die Hoffnung, dass Angelo im Finale zum Einsatz kommen kann. Wir müssen aber den Heilungsverlauf abwarten“, sagte VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth.

Vorerst stehe Stiller nicht zur Verfügung, hieß es in der Mitteilung. Die Diagnose ergab eine MRT-Untersuchung am Montagmorgen.

Am Sonntag hatte Stiller gegen den FC Augsburg (4:0) in der 13. Minute nach einem Zweikampf, in dem Samuel Essende ihm mit offener Sohle auf den Knöchel gestiegen war, humpelnd und unter Tränen den Platz verlassen. Nach der Pause nahm er mit Krücken auf der Bank Platz.

Stuttgart trifft im Pokalfinale am 24. Mai (ab 19:00 Uhr live auf Sky Sport Top Event – mit Sky X streamen) in Berlin auf Außenseiter Arminia Bielefeld.

