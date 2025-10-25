Bagnaia Sprintsieger in Malaysia

Der frühere Motorrad-Weltmeister Francesco Bagnaia hat beim Großen Preis von Malaysia souverän seinen zweiten Saisonerfolg im Sprint eingefahren.

Auf dem Kurs in Sepang feierte der italienische Ducati-Pilot in Abwesenheit des verletzten Weltmeisters Marc Márquez (Spanien/Ducati) einen Start-Ziel-Sieg vor Alex Márquez (Ducati), der sich damit bereits vorzeitig Rang zwei in der WM-Wertung hinter seinem Bruder sicherte. Platz drei belegte der Spanier Fermin Aldeguer (Ducati-Gresini).

Bagnaia verbesserte nach Nullnummern bei den vorherigen WM-Stationen in Australien und Indonesien durch seinen Sieg wieder seine Chancen auf den dritten Platz im Gesamtklassement. Für das Hauptrennen am Sonntag hatte sich der 28-Jährige bereits vor dem Sprint die Pole Position gesichert.

Sepang ist die drittletzte Station in der laufenden WM-Saison. Im November stehen zunächst der Grand Prix in Portugal und danach das Saisonfinale im spanischen Valencia auf dem Programm.

(SID)/Bild: Imago