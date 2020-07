Bakis-Wechsel in die Niederlande rückt näher

via

via Sky Sport Austria

Beim FC Flyeralarm Admira wurde heute Früh mit Patrick Helmes ein neuer Co-Trainer für die Bundesligamannschaft und neuer Cheftrainer für die Amateure in der Regionalliga Ost präsentiert.

Im Hintergrund läuft die Kaderplanung für die neue Saison. Torjäger Sinan Bakis wurde in den letzten Wochen immer wieder mit einem Wechsel in Richtung Ausland in Verbindung gebracht. Nun sollen sich die Verhandlungen mit dem niederländischen Eredivise-Klub Heracles Almelo auf der Zielgeraden befinden. Nach Sky-Informationen sollen nur noch letzte Details zu klären sein.

Der Wechsel von Sinan #Bakis vom @FCAdmiraWacker zu @HeraclesAlmelo rückt näher. Die Holländer haben in den letzten Tagen bezüglich Ablösesumme stark nachgebessert. Jetzt wird wohl nur noch um die letzten 50 € gefeilscht. #skybuliat #inundaut — Werner Peutsch (@Sky_WernerP) July 13, 2020

Der 26-jährige Deutsch-Türke war in der abgelaufenen Saison mit 12 Toren der treffsicherste Admiraner. Auch Bjarne Thoelke, Kolja Pusch und Mario Pavelic bei denen die Verträge auslaufen, haben keine Zukunft in Maria Enzersdorf. Zudem wurde der Leihvertrag mit Jung Min Kim (Red Bull Salzburg) aufgelöst.

Bei Markus Lackner, der nach Ende seines Leihvertrages vorerst zum SK Sturm Graz zurückkehrt und Seth Paintsil, bei dem die Option auf Vertragsverlängerung nicht gezogen wurde, steht noch eine Hintertür offen.

Bild: GEPA