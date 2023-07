Baldige Rückkehr in die Formel 1? Vettel lässt mit Aussagen aufhorchen

Sebastian Vettel hat mit Aussagen über eine mögliche Rückkehr in die Formel 1 für Aufsehen gesorgt.

„Wir werden sehen. Aber ich habe einige Ideen. Ich war Anfang des Jahres in Monaco und hatte ein sehr gutes Treffen mit Stefano Domenicali“, erklärte der vierfache Weltmeister am Rande des Goodwood Festival of Speed in Südengland. Es gebe „viel Interesse“ aus der Formel 1 an ihm, aber derzeit genieße er noch seine freie Zeit mit der Familie und daher habe er keinen festen Zeitplan für einen neuen Job in der Formel 1.

Vettel genießt Zeit mit seiner Familie

„Ich sage zu vielen Dingen erst einmal nein, weil ich diese Version von mir selbst jetzt kennenlernen möchte, die in gewisser Weise nicht weiß, was sie tun soll. Diese Person, die auch in der Lage ist, sich verschiedene Dinge anzusehen und sich inspirieren zu lassen. Das ist immer noch die Reise, auf der ich mich befinde. Ich verbringe auch viel Zeit mit meinen Kindern, wir sind auch schon ein bisschen gereist in einem Van. Das genieße ich also“, betonte der 36-jährige Heppenheimer weiter.

Vettel, der in Goodwood sowohl seinen Williams FW14B von 1992 als auch seinen McLaren MP4/8 von 1993 mit synthetischem Kraftstoff fuhr, machte deutlich: „Aber natürlich weiß ich auch, dass ich nicht das Leben meiner Kinder leben werde. Das wird nicht meine Hauptaufgabe sein. Auch wenn ich für sie da sein möchte. Aber früher oder später werde ich wahrscheinlich eine neue Herausforderung finden.“

