Baldiges Karriereende? Ulmer will „so lange wie möglich am Platz stehen“

Im kommenden Sommer läuft der Vertrag von Kapitän Andreas Ulmer bei Red Bull Salzburg aus. Bei „Talk und Tore“ hat sich der 37-Jährige zu seiner Zukunft geäußert.

„Ich bin noch immer sehr motiviert. Ich liebe es einfach, auf dem Platz zu stehen. Ich bin grundsätzlich fit und die Leistungen stimmen auch. Ich möchte dann auch noch gerne weiterspielen und so lang als möglich am Platz stehen“, sagte Ulmer.

Und was passiert, sollte man sich mit den Salzburgern nicht über einen neuen Vertrag einigen können? „Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Ich habe jetzt 550 Spiele in Salzburg gemacht, meine Familie fühlt sich hier sehr wohl“, so Ulmer. Der Linksverteidiger hat auch die Hoffnung auf eine Teilnahme an der Europameisterschaft 2024 in Deutschland noch nicht abgehakt und würde „sehr gerne“ dabei sein.

Stöger: „…dann gibt es keinen besseren auf der Position“

Sky-Experte Peter Stöger sieht den Linksverteidiger nach wie vor auf einem hohen Niveau. „Überall, wo er war, hat er Erfolg gehabt und überall, wo er ist, sind sie froh, dass er da ist. Er spielt wöchentlich sein Ding runter, auf sehr hohem Niveau. Und wenn er fit ist, dann gibt es keinen besseren auf dieser Position und dann wird er auch nächstes Jahr noch spielen, wenn er fit ist“, so Stöger.

Für das ÖFB-Team bestritt Ulmer bislang 31 Länderspiele – das bislang letzte am 29. März 2022 beim 2:2 im Freundschaftsspiel gegen Schottland.

Bild: GEPA