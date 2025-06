Bale wohl vor Einstieg bei Ex-Muslic-Klub

Der frühere walisische Fußballstar Gareth Bale ist Medienberichten zufolge in Gespräche über eine mögliche Übernahme des englischen Zweitliga-Absteigers Plymouth Argyle eingebunden.

Der fünfmalige Champions-League-Sieger mit Real Madrid gehört demnach einer US-amerikanischen Investorengruppe an, die ein Interesse am Klub signalisiert hat. Die Gespräche mit einer Private-Equity-Firma befinden sich demnach noch in einem frühen Stadium.

Unklar ist bislang, welche Rolle Bale im Falle einer erfolgreichen Übernahme übernehmen würde. Zuvor waren mit Luka Modric (Swansea), Football-Ikone Tom Brady (Birmingham) sowie den Schauspielern Ryan Reynolds und Rob McElhenney (Wrexham) bereits prominente Persönlichkeiten in den englischen Fußball eingestiegen.

(SID)/Bild: Imago