via Sky Sport Austria

Mario Balotelli steht erstmals seit September 2018 im Kader der italienischen Fußball-Nationalmannschaft. Der 31-Jährige wurde von Teamchef Roberto Mancini in ein 35-köpfiges Aufgebot berufen, das in dieser Woche in dreitägiges Trainingscamp im Hinblick auf das WM-Play-off abhält.

Balotelli spielt mittlerweile beim türkischen Club Adana Demirspor, für den er in 18 Liga-Partien achtmal gescort hat. In der „Squadra Azzurra“ hält der Angreifer bei 14 Treffern in 36 Einsätzen.

(APA) / Bild: Imago