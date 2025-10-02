Barca ärgert sich über Pleite gegen PSG – BVB erleichtert

Trainer Hansi Flick hat eingeräumt, dass sein FC Barcelona in der Champions League gegen den ersatzgeschwächten Titelverteidiger Paris Saint-Germain am Mittwoch verdient verloren hat. Seine zunehmend müder werdende Mannschaft habe sich in der Schlussphase nicht intelligent genug verhalten, sagte der Deutsche nach dem 1:2 vor Heimpublikum. PSG sei schlicht das bessere Team gewesen.

„Ich glaube an meine Mannschaft, aber wir haben nicht unsere beste Seite gezeigt. Sie haben den Sieg verdient. Ich denke, dass wir nicht unser volles Potenzial ausgeschöpft haben. Wir müssen daraus lernen und uns verbessern“, sagte Flick. Es sei aber nicht alles schlecht gewesen, ergänzte er und hob die „fantastische“ Leistung von Eric Garcia hervor.

Barcelona war dank Ferran Torres (19.) zwar in Führung gegangen, fing sich aber vom 19-jährigen Senny Mayulu (38.) den Ausgleich und spät durch Goncalo Ramos (90.) auch noch das 1:2 ein. „Wenn man ein 1:1 verteidigt, muss man am Ende des Spiels intelligenter spielen, und das ist nicht passiert. Wir müssen organisierter sein, alle Räume abdecken und brauchen eine bessere Struktur in der Abwehr“, sagte Flick. Als Mitgrund für die Niederlage machte er aufkommende Erschöpfung verantwortlich. „Ich denke, man hat in der zweiten Halbzeit gesehen, dass einige Spieler sehr müde waren.“

PSG setzt auf verjüngtes Team

Bei Paris war die Freude besonders groß, weil der Auswärtserfolg auch ohne Stammkräfte wie Ousmane Dembele, Desire Doue und Kapitän Marquinhos gelungen war. „Es war ein unglaubliches Spiel, und ich bin stolz auf diese Mannschaft. Fünf Stammspieler haben gefehlt, und Jungs, die sonst selten zum Einsatz kommen, haben sich hervorgetan und sich großartig geschlagen“, lobte Mittelfeldspieler Vitinha seine verjüngte Truppe.

Die Pariser gehören nach zwei gespielten Runden zu einem Sextett mit Bayern München, Real Madrid und Arsenal, das noch makellos dasteht. Als nächstes reisen die Franzosen zu Bayer Leverkusen, das am Mittwoch im eigenen Stadion ein 1:1 gegen PSV Eindhoven erreichte. Barcas nächster Gegner ist in drei Wochen daheim Olympiakos Piräus. Die Griechen unterlagen am Mittwoch Arsenal in London 0:2.

HIGHLIGHTS | Borussia Dortmund – Athletic Bilbao | 2. Spieltag

Sabitzer mit Dortmund erfolgreich

Borussia Dortmund ist mit vier Punkten auf dem Konto ebenfalls noch ungeschlagen. „Wenn du zuhause 4:1 gewinnst, dann ist das schon mal ein guter Schritt. Hinten raus hatten wir schon noch ein bisschen zu kämpfen. Mit den zwei Toren zum Schluss war es zum Glück auf unserer Seite“, sagte ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer nach dem erst in der Endphase fixierten Erfolg gegen Athletic Bilbao.

„Wo hast du das gehört?“: Sabitzer reagiert auf Wechselgerüchte

(APA)

Bild: Imago