Barca heiß auf Leipzig-Juwel? Das ist dran

Ein bekannter RB-Klassiker der vergangenen Transferperioden besagt: Ausstiegsklauseln en masse für die eigenen Unterschiedsspieler, die man so früher oder später reihenweise verliert.

Christopher Nkunku und Dominik Szoboszlai sind dabei nur zwei prominente Beispiele. Doch der Wind hat sich gedreht! Die Roten Bullen zeigten sich bei den letzten Top-Transfers weniger spendabel, verzichteten immer wieder auf schriftlich fixierte Exit-Optionen. Zwar darf Castello Lukeba im kommenden Sommer für festgeschriebene 80 Millionen Euro gehen, doch diese Summe ist erstens außerordentlich hoch angesetzt und zweitens ist so ein Vertragsinhalt mittlerweile eine Ausnahme im Bullen-Kader.

Wie Sky Sport bereits berichtete, haben Youngsters wie Yan Diomande oder Assan Ouedraogo keine Ausstiegsklausel erhalten – ebenso wenig wie Antonio Nusa.

Barca-Interesse an Nusa? Sky Sport ordnet ein!

Der Norweger überzeugte bereits während seiner Debütsaison in Leipzig. Eigentlich als Challenger ins sächsische Aufgebot gestoßen, war der heute 20-Jährige einer der wenigen Lichtblicke während der abgelaufenen Seuchen-Spielzeit. RB hielt den norwegischen Nationalspieler über den Sommer hinaus, blockte Anfragen ab und plante mit Nusa als offensive Säule. Zuletzt brillierte der Flügelspieler im DFB-Pokal gegen den 1. FC Magdeburg und steht momentan bei 16 Scorern in 50 Pflichtspielen für die Roten Bullen.