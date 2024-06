Baseball-Legende Mays verstorben

Willie Mays, einer der größten Baseballspieler aller Zeiten, ist am Dienstag im Alter von 93 Jahren an einem Herzversagen gestorben.

Das teilte die Major League Baseball (MLB) mit. Mays war für seine hervorragenden Allround-Fähigkeiten bekannt. Er wurde 1979 in die Baseball Hall of Fame gewählt, gewann zweimal die Auszeichnung als wertvollster Spieler und wurde 24 Mal in das All-Star-Team berufen, ein Rekord, den nur Hank Aaron und Stan Musial teilen.

Mays spielte von 1951 bis 1973 insgesamt 23 Spielzeiten für die New York Giants, San Francisco Giants und New York Mets. Als er in den Ruhestand ging, belegte Mays mit 660 Homeruns den dritten Platz in der ewigen Bestenliste.

(APA)/Bild: Imago