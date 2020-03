ADMIRAL Basketball Superliga setzt Spielbetrieb fort

via

via Sky Sport Austria

In Österreichs Basketball wird auch nach den von der Bundesregierung bekanntgegebenen Verordnungen infolge der Coronavirus-Verbreitung weiter gespielt.

Die Verbands- und Ligaführung entschied am Dienstag nach intensiven Gesprächen, den Spielbetrieb der Superliga bei Damen und Herren, sowie die Zweite Liga ohne Zuschauer fortzuführen. Der für 7. April in Wien angesetzte All Star Day wird abgesagt.

“Nur so kann sichergestellt werden, dass der sportliche Wettbewerb, in dem uns zu Verfügung stehenden zeitlichen Rahmen, zu einem fairen Ende gebracht werden kann. Dies wäre bei etwaigen Absagen oder Verschiebungen unmöglich darstellbar”, wird Liga-Geschäftsführer Tomas Kanovsky in einer Aussendung zitiert.

Es sei klar, dass diese Entscheidung wirtschaftliche Auswirkungen auf die Klubs haben werde, das wäre aber auch bei Verschiebungen oder Absagen der Fall gewesen. Die Live-Übertragung der Spiele sei gewährleistet.

Alle Spiele der BSL könnt ihr mit Sky verfolgen – das Topspiel jeder Runde seht ihr live auf Sky Sport Austria HD!

Die übrigen Spiele könnt ihr wie gehabt hier im LIVESTREAM verfolgen!

(APA).

Beitragsbild: GEPA.