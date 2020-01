Basketball: Dukes Klosterneuburg komplettierten Cup-Final-Four

Die Dukes Klosterneuburg haben das Halbfinale des Basketball Austria Cups komplettiert. Mit einem klaren 83:73-Erfolg beim UBSC Graz zogen die Klosterneuburger am Donnerstag ins Final Four ein.

Dort spielen die Dukes, der SKN St. Pölten, die Vienna D.C. Timberwolves und die Kapfenberg Bulls am 1. und 2. Februar im Multiversum Schwechat um den Titel. Bester Werfer der Dukes war Predrag Miletic mit 22 Zählern. Den Grundstein zum Sieg legten die Niederösterreicher nach ihrer knappen 45:43-Pausenführung durch eine Leistungssteigerung im dritten Viertel.

Basketball-Ergebnisse Austria Cup der Herren, Viertelfinale:

UBSC Graz – Dukes Klosterneuburg 73:83 (43:45)

Final Four am 1. und 2. Februar in Schwechat

(APA)

Artikelbild: GEPA Pictures