Basketball: Swans Gmunden verlieren im Alpe Adria Cup

Die Swans Gmunden haben sich im Viertelfinal-Hinspiel des Alpe Adria Cups der Basketballer beim BC Adriaoil Skrljevo geschlagen geben müssen.

Die Kroaten siegten am Mittwochabend vor heimischer Kulisse mit 90:76 (46:41). Das Rückspiel in Gmunden findet am 5. Februar statt.

Bis zur Pause hielten die Swans den Rückstand in Grenzen, nach einem schwachen dritten Viertel der Gäste lagen die Kroaten aber mit 22 Zählern voran. Bei Gmunden war Daniel Friedrich mit 15 Punkten bester Werfer.

(APA)

Artikelbild: GEPA Pictures