BC Vienna im Alpe Adria Cup ausgeschieden

Der BC Vienna hat sich aus dem Alpe Adria Cup der Basketballer verabschieden müssen. Die Wiener verloren am Montag das Halbfinal-Rückspiel beim tschechischen Club BK JIP Pardubice mit 82:85 (49:47). Das Hinspiel in Wien hatte der BC Vienna mit 83:86 verloren. In Pardubice waren auch 37 Zähler von Jason Detrick zu wenig. Ein schwächeres drittes Viertel kostete den Wienern am Ende den Sieg.

Im Finale trifft Pardubice im rein tschechischen Duell auf BK Decin, das im zweiten Halbfinale die Swans Gmunden ausgeschaltet hatte.

(APA)

Artikelbild: GEPA