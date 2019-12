via

(APA) – Männer-Basketball-Erstligist BC Vienna hat zum Gruppenabschluss des Alpe Adria Cups am Freitagabend eine Niederlage kassiert. Die Wiener unterlagen KK Sencur in Slowenien auswärts mit 82:101. Den Aufstieg ins Viertelfinale hatten sie als Pool-Zweiter schon zuvor in der Tasche gehabt.

