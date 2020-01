Bryant-Tod: Untersuchungen dauern noch – Nike stellt Verkauf ein

via

Die Untersuchungen zu den Umständen des Helikopterabsturzes, der am Sonntagmorgen zum Tod von Kobe Bryant, dessen 13 Jahre alter Tochter Gianna und sieben weiteren Fluggästen geführt hatte, werden noch tagelang andauern.

Dies gab Jennifer Homendy von der nationalen Transport-Sicherheitsbehörde NTSB auf einer Pressekonferenz bekannt.

“Den Beamten hat sich an der Unglücksstelle ein zerstörerisches Bild geboten”, erklärte Homendy, die Wrackteile seien über 200 Meter weit auf dem hügeligen Gelände verteilt. Sie teilte ferner mit, dass der Hubschrauber in Besitz von Kobe Bryant über keine Blackbox zur Sicherung der Flugdaten verfügt habe. Dies sei bei diesem Typ, einem Sikorski S-76B aus dem Baujahr 1991, aber auch keine Pflicht.

Nebel als Ursache?

Der Hubschrauber war am Sonntagmorgen um 9.06 Uhr Ortszeit von Orange County, dem Wohnort des Basketballidols, auf dem Weg nach Thousand Oaks. Beim Start hätten allerdings wegen dichten Nebels keine guten Bedingungen geherrscht. Sprecher Josh Rubenstein von der Polizei von Los Angeles erklärte: “Unsere eigenen Hubschrauber sind nicht geflogen, weil die Minimalstandards nicht erfüllt waren.” Dafür wäre eine Sicht von mindestens zwei Meilen nötig gewesen.

Es wird bereits spekuliert, ob der dichte Nebel ein Grund für den Absturz des Helikopters gewesen sein könnte. Die Maschine befand sich laut NTSB in rund 730 Metern Höhe im Steigflug, ehe sie nach links abdrehte und abstürzte. Pilot war der 50 Jahre alte Ara Zobayan, der ebenfalls ums Leben kam.

Zobayan habe wenige Minuten vor dem Unglück noch eine Mitteilung von der Flugkontrolle erhalten, dass seine Flughöhe zu niedrig sei, um den Flug fortzusetzen. Er würde sich noch unter dem Level befinden, um in dem hügeligen Gelände vom Radar erfasst werden zu können.

Zobayan galt als erfahrener Hubschrauberpilot. Der Hubschrauber des Typs S-Sikorski ist laut der Registrierungsbehörde ein “teurer und anspruchsvoller Helikopter und sicherlich ein hochwertiger”.

Nike stellt Verkauf von Bryant-Waren ein

Unterdessen hat der Sportartikelhersteller Nike zu Ehren Bryants vorerst den Online-Verkauf aller mit ihm in Zusammenhang stehenden Waren gestoppt. Dies bestätigte das Unternehmen dem US-Portal ESPN. Außerdem sollen Weiterverkäufe gelagerter Produkte zu erhöhten Preisen auf dem Sekundärmarkt eingeschränkt werden.

Bryant war am Sonntag gemeinsam mit seiner 13 Jahre alten Tochter Gianna und sieben weiteren Fluggästen bei einem Helikopterabsturz auf einem abgelegenen Feld bei Calabasas, einem Vorort von L.A, verstorben. Der fünfmalige NBA-Champion war bereits seit 2003 bei Nike unter Vertrag und hatte dort unter anderem seine eigene Schuhmarke.

Mehr als 100 NBA-Spieler trugen bereits Schuhe aus der “Nike Kobe Signature Series”. In den kommenden Wochen sollte ein neues, von Bryant entworfenes Modell auf den Markt kommen, das US-Unternehmen prüft derzeit eine Verschiebung des Veröffentlichungszeitpunktes.

“Wir sprechen denjenigen unser tiefstes Mitgefühl aus, die Kobe am nächsten stehen, insbesondere seiner Familie und Freunden”, schrieb Nike in einer Erklärung. “Er war einer der größten Sportler seiner Generation und hat die Welt des Sports und die Gemeinschaft des Basketballs in großem Maße beeinflusst. Er war ein geliebtes Mitglied der Nike-Familie. Wir werden ihn sehr vermissen. Mamba für immer.”

Beitragsbild: Getty Images