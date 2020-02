Causa UBSC Graz: Ein Spieler aus Untersuchungshaft entlassen

Einer jener fünf Spieler des Basketballclubs UBSC Graz, die Ende Jänner wegen Wettbetrugs-Verdacht festgenommen worden waren, ist am Freitag aus der Untersuchungshaft entlassen worden.

Da der Verdächtige eine Aussage gemacht hat, bestand keine Verdunkelungsgefahr mehr, teilte das Gericht mit. Die Mitglieder des Basketballklubs UBSC Graz, der in der Basketball Superliga (BSL) spielt, waren am 28. Jänner festgenommen worden. Sie sollen Spiele manipuliert und so zum Wettbetrug beigetragen haben. Den Ex-Spielern wird schwerer gewerbsmäßiger Betrug vorgeworfen.

