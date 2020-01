Das Cup-Final-Four live bei Sky: Das Semifinale am Samstag und das große Cup-Finale am Sonntag live aus Schwechat

Sky Sport Austria HD überträgt die Semifinalpartien am Samstag live und exklusiv ab 16:30 Uhr

Das Finale wird am Sonntag ab 16:30 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 HD ausgestrahlt

Markus Pargfrieder ist an beiden Tagen als Sky Experte im Einsatz

Basketballfans können mit dem neuen Streamingdienst Sky X bis zu 48 TV-Spiele pro Saison live erleben – smart & flexibel wie noch nie!

Basketball-Österreich fiebert einem echten Saisonhighlight entgegen: in Schwechat steigt dieses Wochenende das Cup-Final-Four. Vertreten sind neben dem Titelverteidiger aus Kapfenberg, die Klosterneuburg Dukes, der SKN St. Pölten und die Vienna Timberwolves.

Gleich der Auftakt hat es in sich: die Kapfenberg Bulls treffen im ersten Semifinal-Spiel auf St. Pölten. Die Steirer haben die letzten drei Cup-Titel geholt und wollen am Wochenende den vierten Coup in Folge landen. Dagegen warten die Niederösterreicher seit 1998 auf den nächsten Cup-Triumph. Wer sich in der brisanten Partie für das Endspiel qualifizieren kann, ist am Samstag ab 16:30 Uhr exklusiv auf Sky Sport Austria 2 HD zu sehen. In der Halbzeitpause kommt es live bei Sky zum Abschied von BC-Vienna-Kapitän Stjepan Stazic, der nach einem Achillessehnen-Riss sein Karriereende verkündete.

Direkt im Anschluss an die erste Halbfinalpartie findet zwischen den Klosterneuburg Dukes und den Vienna Timberwolves das zweite Semifinale statt. Die Dukes warten seit 2013 auf den nächsten Erfolg im Cup und haben in der bisherigen Saison beide Duelle gegen die Wiener klar für sich entschieden. Ob das Ligaschlusslicht die Sensation schafft oder die Dukes doch eine Nummer zu groß sind, ist ebenfalls exklusiv auf Sky Sport Austria 2 HD zu sehen.

Die spannende Entscheidung folgt am Sonntag: der Cup-Sieger 2020 wird ab 16:30 Uhr im Multiversum Schwechat ermittelt. Basketballfans können auf Sky Sport Austria 2 HD beim Finale live mitfiebern. Sky Experte Markus Pargfrieder analysiert am Cup-Wochenende die Begegnungen und ist beim Finale als Co-Kommentator im Einsatz.

Die Live-Matches des Cup-Final-4 live bei Sky und mit dem Streamingdienst Sky X:

Samstag, 1. Februar 2020



16:30 Uhr



Semifinale 1: Kapfenberg Bulls – SKN St. Pölten Basketball

Moderator: Michael Ganhör

Kommentator: Otto Rosenauer

Sky Experte: Markus Pargfrieder

Im Anschluss:

Semifinale 2: Vienna D.C. Timberwolves – BK IMMOunited Dukes

Moderator: Michael Ganhör

Kommentator: Erich Auer

Sky Experte: Markus Pargfrieder

Sonntag, 2. Februar 2020

16:30 Uhr

Finale: Sieger SF 1 – Sieger SF 2

Moderator: Johannes Brandl

Kommentator: Erich Auer

Co-Kommentator: Markus Pargfrieder

Beitragsbild: GEPA