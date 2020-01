Die ADMIRAL Basketball Superliga live bei Sky: Die Platzierungsrunde mit dem Duell Dukes vs. Gunners am Samstag

via

Klosterneuburg vs. Oberwart am Samstag live ab 18:55 Uhr auf Sky Sport Austria 1 HD

Die Auslosung der Final-Four-Semifinals findet im Rahmen der Liveübertragung statt

Alle weiteren Live-Begegnungen werden von Keemotion produziert und sind auf skysportaustria.at/live frei empfangbar als Stream abrufbar

Wien, 23. Jänner 2020 – Am Samstag empfangen die Klosterneuburg Dukes im zweiten Spiel der Zwischenrunde die Oberwart Gunners.

Nach dem erfolgreichen Einzug ins Cup-Final-Four wurden die Dukes am Samstag auch in St. Pölten ihrer Favoritenrolle gerecht und feierten einen 89:73-Auswärtserfolg gegen den SKN. Das war der dritte Sieg im dritten Saisonderby für das Team von Werner Sallomon. Klosterneuburg übernahm damit auch die Führung in der Platzierungsrunde der Top 6 aus dem Grunddurchgang. Die Gäste aus Oberwart kassierten zum Auftakt der Zwischenrunde eine klare Heimniederlage. Die Gunners konnten gegen Meister Kapfenberg kein Rezept finden und verloren nach einer noch knappen ersten Hälfte mit 56:70. Das Match wird ab 18:55 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 HD ausgestrahlt. Die Auslosung der Final-Four-Semifinals findet im Rahmen des Spiels statt.

Die weiteren Begegnungen frei empfangbar auf skysportaustria.at

Alle anderen Superliga Spiele werden von Keemotion produziert und sind im Live-Stream auf skysportaustria.at/live frei empfangbar zu sehen.

Samstag, 25. Jänner 2020

18:55 Uhr

IMMOunited Dukes – Unger Steel Oberwart Gunners, Sky Sport Austria 1 HD

Moderation: Johannes Brandl

Kommentator: Gerfried Pröll

