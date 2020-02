Die ADMIRAL Basketball Superliga live bei Sky: Die Platzierungsrunde mit dem Duell Gunners vs. Swans am Samstag

via

Oberwart vs. Gmunden am Samstag live ab 18:55 Uhr auf Sky Sport Austria 1 HD

Alle weiteren Live-Begegnungen werden von Keemotion produziert und sind auf skysportaustria.at/live frei empfangbar als Stream abrufbar

Basketballfans können mit dem neuen Streamingdienst Sky X bis zu 48 TV-Spiele pro Saison live erleben – smart & flexibel wie noch nie!

Nachdem am Wochenende beim Cup-Final-Four der erste Titel des Jahres erneut an die Kapfenberg Bulls ging, nehmen die Top-Sechs der Basketball Superliga den dritten Spieltag der Platzierungsrunde in Angriff.

Die in der Zwischenrunde noch sieglosen Oberwart Gunners empfangen am Samstag die Gmunden Swans. Das Team um Coach Horst Leitner wird gegen die Oberösterreicher hoch motiviert sein, schließlich haben sie die letzten drei direkten Duelle verloren. Die Swans liegen einen Punkt hinter Tabellenführer Klosterneuburg zurück und haben beim 115:85-Offensivfeuerwerk gegen den unangenehmen Aufsteiger aus St. Pölten einen Saisonrekord aufgestellt. 115 Punkte hatte in dieser Saison noch keine Mannschaft erzielt. Das Match wird ab 18:55 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 HD ausgestrahlt.

Die weiteren Begegnungen frei empfangbar auf skysportaustria.at

Alle anderen Superliga Spiele werden von Keemotion produziert und sind im Live-Stream auf skysportaustria.at/live frei empfangbar zu sehen.

Sky X ist ein neues, Internet-basiertes Entertainment-Angebot von Sky Österreich. Dabei genießen unsere Kunden nicht nur die fantastischen Inhalte aus dem Sport- und Fiction- Bereich oder Flexibilität wie die monatliche Kündbarkeit, Sky X bietet noch vieles mehr! Denn Sky X bedeutet 24/7 live & On Demand smart Streaming, mit allen Lieblings-Channels, dem besten Live-Sport, Serien, Movies, alles von Sky & das Beste aus dem Free-TV in einem Angebot. #streamen #bingen #zappen

Ausführliche Infos sind unter skyx.at verfügbar.

Das Live-Spiel der ADMIRAL Basketball Superliga bei Sky:

Samstag, 8. Februar 2020

18:55 Uhr

Unger Steel Oberwart Gunners – Swans Gmunden, Sky Sport Austria 1 HD

Moderation: Michael Ganhör

Kommentator: Gerfried Pröll

