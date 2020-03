Die ADMIRAL Basketball Superliga live bei Sky: Die Platzierungsrunde mit dem Spitzenspiel Klosterneuburg Dukes vs. Swans Gmunden am Sonntag

via

Am Sonntag kommt es zum Duell zwischen Tabellenführer Klosterneuburg und Verfolger Gmunden.

Mit einem 88:86 gegen die Flyers Wels setzten sich die Dukes am letzten Wochenende an die Tabellenspitze. Am kommenden Sonntag kommt es zu einem Jubiläumsspiel für Klosterneuburg-Coach Werner Sallomon, der sein 500. Ligaspiel auf der Trainerbank der Dukes bestreitet. Sein größter Erfolg war der Meistertitel 2012. Der Gegner im Finale damals: Gmunden. Die Oberösterreicher meldeten sich mit einem Kantersieg aus der Nationalteampause zurück und schlugen den amtierenden Meister Kapfenberg mit 104:77. Das Topspiel der Runde wird ab 18:55 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 HD ausgestrahlt.

Die weiteren Begegnungen frei empfangbar auf skysportaustria.at

Alle anderen Superliga Spiele werden von Keemotion produziert und sind im Live-Stream auf skysportaustria.at/live frei empfangbar zu sehen.

Das Live-Spiel der ADMIRAL Basketball Superliga bei Sky:

Sonntag, 8. März 2020

18:55 Uhr

BK IMMOunited Dukes – Swans Gmunden, Sky Sport Austria 2 HD

Moderation: Michael Ganhör

Kommentator: Otto Rosenauer

