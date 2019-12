Die ADMIRAL Basketball Superliga live bei Sky: St. Pölten vs. Oberwart am Donnerstag & Gmunden vs. Kapfenberg am Samstag

St. Pölten vs. Oberwart am Donnerstag live ab 18:55 Uhr auf Sky Sport Austria 1 HD

Swans vs. Bulls am Samstag live ab 18:55 Uhr auf Sky Sport Austria 1 HD

Alle weiteren Live-Begegnungen werden von Keemotion produziert und sind auf skysportaustria.at/live frei empfangbar als Stream abrufbar

Basketballfans können mit dem neuen Streamingdienst Sky X bis zu 48 TV-Spiele pro Saison live erleben – smart & flexibel wie noch nie!

Zum Jahresstart dürfen sich Sky Seher gleich auf zwei Topspiele aus der Admiral Basketball Superliga freuen:

Am Donnerstag kommt es zum Duell St. Pölten gegen Oberwart. Nach einem 103:98-Nervensieg gegen BC Vienna liegen die Gunners wieder auf Platz drei der Tabelle, punktegleich mit Kapfenberg und Klosterneuburg. Auch die Wölfe mussten am letzten Spieltag in eine spannende Verlängerung gegen ein Wiener Team gehen. Am Schluss stand es 105:100 für die Vienna Timberwolves, die damit den ersten Saisonsieg feierten und die Erfolgsserie von St. Pölten, mit sechs Siegen in Folge, beendeten. Das Spiel wird ab 18:55 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 HD ausgestrahlt

Am Samstag steigt das Spitzenspiel der Liga zwischen den Swans aus Gmunden und den Kapfenberg Bulls. Die Swans gehen mit zwei Punkten Vorsprung auf ein Trio ins neue Jahr. Die Oberösterreicher fertigten am Sonntag zu Hause die Traiskirchen Lions mit 90:49 ab. Enis Murati gab sein Comeback und war mit 17 Punkten bester Werfer auf dem Parkett. Meister Kapfenberg gewann das Steirer-Derby in Graz 85:78. Den Bulls fehlen damit wie Oberwart und Klosterneuburg zwei Zähler auf Tabellenführer Gmunden. Das Spektakel ist live auf Sky Sport Austria 1 HD zu sehen.

Die weiteren Begegnungen frei empfangbar auf skysportaustria.at

Alle anderen Superliga Spiele werden von Keemotion produziert und sind im Live-Stream auf skysportaustria.at/live frei empfangbar zu sehen.

Die Live-Spiele der ADMIRAL Basketball Superliga bei Sky:

Donnerstag, 2. Jänner 2020

18:55 Uhr

SKN Sankt Pölten – Unger Steel Oberwart Gunners, Sky Sport Austria 1 HD

Moderation: Johannes Brandl

Kommentator: Erich Auer



Samstag, 4. Jänner 2020

18:55 Uhr

Swans Gmunden – Kapfenberg Bulls, Sky Sport Austria 1 HD

Moderation: Michael Ganhör

Kommentator: Carl-Michael Drack

