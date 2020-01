Die ADMIRAL Basketball Superliga live bei Sky: Start der Platzierungsrunde mit dem Duell Flyers vs. Swans

Wels vs. Gmunden am Samstag live ab 18:55 Uhr auf Sky Sport Austria 1 HD

Das Play-off-Duell der beiden oberösterreichischen Aushängeschilder Wels und Gmunden!

Die Welser haben am Samstag den Grunddurchgang der Basketball Superliga mit einer 74:79-Auswärtsniederlage in Kapfenberg beendet. Damit zogen die Flyers als sechster in die Platzierungsrunde, wo die Top-6 der Liga gegeneinander antreten und um die Ausgangspositionen in der K.-o.-Phase kämpfen. Der Auftakt der Platzierungsrunde könnte kaum bedeutsamer sein, schließlich gastieren die erstplatzierten Swans am Samstag in der Raiffeisen Arena. Die Swans kamen nach einem harten Stück Arbeit auch aus Wien mit einem Sieg zurück. Das 106:101 nach Verlängerung gegen BC Vienna war der fünfte Sieg in Folge für die Gmundner, die damit den Grunddurchgang als Leader abschließen konnten. Die Flyers konnten in dieser Saison noch kein Derby für sich entscheiden. Wer sich diesmal durchsetzen kann, ist am Samstag ab 18:55 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 HD zu sehen.

Alle anderen Superliga Spiele werden von Keemotion produziert und sind im Live-Stream auf skysportaustria.at/live frei empfangbar zu sehen.

Das Live-Spiel der ADMIRAL Basketball Superliga bei Sky:

Samstag, 18. Jänner 2020

18:55 Uhr

Raiffeisen Flyers Wels – Swans Gmunden, Sky Sport Austria 1 HD

Moderation: Michael Ganhör

Kommentator: Erich Auer

Beitragsbild: GEPA