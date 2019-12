Dornbirn Lions komplettieren Basketball-Cup-Viertelfinale

via

via Sky Sport Austria

Die Dornbirn Lions haben am Mittwoch mit einem 94:82-Sieg in Klagenfurt gegen KOS Celovec das Viertelfinale des österreichischen Basketball-Cups der Herren komplettiert. In der vergangenen Woche sind folgende Clubs weitergekommen: Kapfenberg Bulls, Gmunden Swans, D.C. Timberwolves, UBSC Graz, Güssing/Jennersdorf Blackbirds, St. Pölten und Klosterneuburg Dukes.

Viertelfinal-Termin ist der 15. Jänner. Die Paarungen: St. Pölten – Gmunden, Güssing/Jennersdorf – Timberwolves, Graz – Klosterneuburg, Kapfenberg – Dornbirn

(APA)

Bild: basketballaustria.at