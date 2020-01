Flyers Wels gewinnen OÖ-Derby

Nach einer ausgeglichenen Startphase ging in diesem Oberösterreich-Derby plötzlich ein Ruck durch die Welser Mannschaft. Dank unglaublicher Energie kamen die Flyers ins Laufen und legten angeführt von Cameron Delaney einen 15:0-Run aufs Parkett. Die letzten Punkte dieses Laufs erzielte Tilo Klette, der erst zum vierten Mal in dieser Saison am Parkett stand – zum dritten Mal gegen Gmunden. Das Ex-Team des Centers tat sich enorm schwer, spielte ohne Selbstvertrauen und lag Mitte des zweiten Viertels bereits um 19 Punkte zurück. Ein Timeout von Anton Mirolybov rüttelte sein Team aber wach, das daraufhin dank vieler erfolgreicher Dreier auf sechs Zähler herankam. Bis zur Pause baute Wels den Vorsprung aber wieder auf 52:40 aus.

Die zweite Halbzeit begann mit sechs Gmundner Punkten, das US-Trio der Welser sorgte aber gleich dafür, dass die Swans nicht aufschließen konnten. Das Tempo in dieser Phase war von beiden Teams enorm hoch, die spektakulären Szenen die Jarvis Ray und Co. hinlegten brachten aber vor allem die Welser Fans zum Jubeln. Weniger das unnötige Foul von Elvir Jakupovic, der Daniel Friedrich mit Ablauf des dritten Viertels an der Mittellinie am Wurf hinderte. Der Gmundner traf alle drei Freiwürfe. Nachdem ein defektes Korbnetz für eine minutenlange Unterbrechung sorgte, war der Rhythmus der Flyers zunächst dahin. Gmunden kam auf drei Punkte heran. Dass Gmundens Jordan Loveridge sechs Minuten vor Schluss sein fünftes Foul kassierte, war aber im Endeffekt nicht zu kompensieren. Zwar war das Spiel bis zuletzt spannend, Derek Jackson sicherte Wels aber schlussendlich den ersten Derby-Sieg der Saison.

Sebastian Waser, Head Coach Wels: „Gratulation an meine Mannschaft und danke an meinen Assistant Coach für die gute Vorbereitung. Wir waren heute wirklich ready, Gmunden hat uns zwar alles abverlangt aber wir haben das sehr, sehr gut zu Ende gespielt.“

Derek Jackson, Spieler Wels: „Es fühlt sich gut an, dass wir endlich einen Derbysieg einfahren konnten. Wir haben drei Mail in Folge gegen sie verloren, aber wir haben uns gut auf das Spiel vorbereitet. Wir sind einfach glücklich über den Sieg.“

Anton Mirolybov, Head Coach Gmunden: „Gratulation an Wels, sie waren viel aggressiver als wir. Wir müssen in Zukunft dringend an unserer Defense arbeiten. Die ist derzeit auf einem sehr schwachen Level.“

Daniel Friedrich, Spieler Gmunden: „Das war defensiv wieder kein gutes Spiel von uns. Wir sind schlecht gestartet, haben ihnen früh Selbstvertrauen gegeben und sind dann das ganze Spiel einen Rückstand hinterhergelaufen. Den haben wir nicht mehr aufholen können.“

Beste Scorer: Delaney 22, Jackson 20, Ray 15 bzw. Friedrich 20, Blazan, Murati je 17.

Raiffeisen Flyers Wels vs. Swans Gmunden – 92:85 (27:16, 52:40, 77:68)

Quelle: basketballaustria.at

Bild: GEPA