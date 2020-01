Gmunden im Cup-Viertelfinale gegen St. Pölten out

Superliga-Tabellenführer Gmunden ist im Viertelfinale des Herren-Basketball-Cups überraschend ausgeschieden. Die Swans unterlagen St. Pölten am Mittwoch auswärts knapp 91:92 (37:47). Titelverteidiger Kapfenberg setzten sich hingegen bei Zweitligist Dornbirn 97:85 (48:35) durch. Auch die Vienna Timberwolves schafften mit einem 72:65 (39:30) gegen Güssing/Jennersdorf den Aufstieg ins Halbfinale.

Den letzten Platz für das Final Four Anfang Februar in Schwechat spielen am Donnerstag Graz und Klosterneuburg aus. (APA)

Bild: GEPA