Gmunden startet nach Cup-Schlappe in Platzierungsrunde

via

via Sky Sport Austria

(APA) – Während BC Vienna, UBSC Graz, Traiskirchen Lions und Vienna Timberwolves noch eine Woche Zeit haben, ehe die Qualifikationsrunde der Basketball-Superliga beginnt, startet am Wochenende schon die Platzierungsrunde der Top 6. Mit halbierten Punkten startet Leader Gmunden am Samstag in Wels, Meister Kapfenberg muss nach Oberwart. Das Überraschungsteam St. Pölten empfängt Klosterneuburg.